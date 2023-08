Domani sera la Juventus ospiterà il Bologna in quella che sarà la seconda giornata di campionato e bisognerà ripartire dall'ottima prestazione vista contro l'Udinese nel primo turno. Per farlo, i bianconeri si affideranno maggiormente a Federico Chiesa, brillante contro i firulani e pronto a trascinare la Vecchia Signora in questa lotta scudetto. Chiesa è anche la bestia nera del club romagnolo, dato che i rossoblù sono la squadra contro la quale ha realizzato il maggior numero di gol in Serie A, mettendo a segno anche la sua prima ed unica tripletta.