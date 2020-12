Dani Alves e Gabigol, due ex conoscenze del nostro campionato che potrebbero sbarcare in Argentina. È quanto racconta TNT Sports, secondo cui il Boca Juniors avrebbe messo gli occhi sui due brasiliani, tanto che le trattative con i rispettivi club, ovvero San Paolo e Flamengo, sarebbero giù in stato avanzato. Dani Alves ha vestito la maglia della Juventus, precisamente nella stagione 2016-2017, mentre Gabigol quella dell’Inter, tra prestiti e brevi apparizioni a San Siro.