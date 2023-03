Vince lanel posticipo dell'Allianz Stadium, ai danni di una Sampdoria che è comunque rimasta in vita per tutta la durata della gara, sfiorando l'impresa di tornare dalla trasferta torinese con dei punti che alla vigilia erano inimmaginabili. Così come altrettanto sorprendenti sono stati i mille volti che la gara tra bianconeri e blucerchiati ha regalato. Già, perchè dopo 20 minuti la squadra di Massimiliano Allegri sembrava aver messo la gara in cassaforte grazie alle reti realizzate da Bremer e Rabiot. Ma proprio quando i liguri sembravano sull'orlo del baratro, ecco che Madama le ' ha concesso' l'opportunità ri ritornare in vita, uscendo letteralmente dal terreno di gioco.- In appena 70 secondi, infatti, la squadra di Stankovic è riuscita a mettere a segno due reti che le hanno consentito di agguantare il pari prima della fine del primo tempo, dove al duplice fischio l'intero Stadium ha inondato di fischi i ragazzi di Allegri. Prima Augello e poi Djuricic, infatti, avevano riportato le cose in perfetto equilibrio, con Madama che è andata incontro ad undove servivaimmediatamente. Interrutorre che è stato si riacceso nella ripresa, ma che non dovrebbe mai saltare e restare, invece, connesso fino al termine del match.