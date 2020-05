Secondo quanto riportato da La Stampa, la Juventus tiene sotto controllo le manovre che la Roma farà per sanare il proprio bilancio. La società capitolina, infatti, ha fatto registrare perdite ingenti, anche durante questa crisi, e così, con la vendita a Friedkin ormai congelata, potrebbe affidarsi al mercato per provare a limare le perdite. Per questo, Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini ritornano ad essere obiettivi per la Juve, che in caso di aperture da parte della Roma potrebbe provare a fare l'assalto, specialmente per l'ex Inter.