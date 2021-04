4









Non capita spesso che Cristiano Ronaldo salti una partita. Anche a 36 anni, il fuoriclasse portoghese è una macchina che non s'infortuna mai, o quasi. Domani contro l'Atalanta CR7 sarà assente per un fastidio muscolare. Sarà il settimo match in totale saltato da Ronaldo con la Juventus in questa stagione.

Qual è il bilancio delle precedenti sei?



CORONAVIRUS - A ottobre Ronaldo saltò 4 gare in quanto contagiato dal Covid-19. In quel frangente la Juve giocò due partite di Serie A e le prime due del girone di Champions League. I limiti della squadra di Pirlo uscirono in tutta la loro evidenza: contro il Crotone e contro il Verona non si andò oltre l'1-1. Perfetto equilibrio matematico nei risultati anche in Champions, ma con 3 punti complessivi portati a casa e non due: arrivò infatti la vittoria per 2-0 a Kiev con la Dinamo (doppietta di Morata, a cui la squadra si aggrappò senza CR7) e la sconfitta 0-2 all'Allianz Stadium col Barcellona.



A RIPOSO - A fine novembre, Ronaldo fu lasciato a riposo per la trasferta di Benevento. E anche lì, ecco un 1-1 contro una medio-piccola. A fine gennaio, infine, Pirlo risparmiò CR7 per il quarto di finale di Coppa Italia contro la Spal, squadra di Serie B: un match nel quale furono provati molti giovani, facile vittoria per 4-0. BILANCIO - Senza Cristiano Ronaldo, nella stagione attuale, la Juventus ha vinto due partite, ne ha pareggiate tre e ne ha persa una. I tre pareggi corrispondono alle gare di campionato: contro Crotone, Verona e Benevento. Tutti per 1-1. Stesso risultato anche dell'andata contro l'Atalanta, in cui Ronaldo però era in campo ma (come in altre occasioni) ci pensò Chiesa a trascinare la Juve, mentre CR7 sbagliò un rigore. C'è un caso in cui però la Juve ha fatto a meno di Ronaldo vincendo e convincendo: contro la Lazio i bianconeri hanno vinto 3-1 giocando un'ottima gara. Il portoghese ha disputato appena 21', quelli finali, a risultato ormai acquisito. Che sia un segnale positivo?



IN SOSTANZA - Domani contro l'Atalanta la Juve dovrà dimostrare di saper camminare sulle proprie gambe anche senza il suo fuoriclasse, e la squadra di Gasperini non è certo la squadra migliore per fare test e risollevare situazioni difficili. Ma il precedente dell'andata, e la bella sfida con la Lazio, dimostrano anche che non è la sola presenza di Ronaldo a garantire sempre di poter vincere.

Mai quanto in questo weekend, si potrà parlare di esame di maturità per i bianconeri.