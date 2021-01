5







di Gianluca Minchiotti

Come quasi tutti i top club europei, ad eccezione del Bayern Monaco, anche la Juventus deve fare i conti con i problemi economici e finanziari derivanti dalla pandemia. Il Covid ha cambiato le carte in tavola in tutto il mondo e in ogni settore, compreso il calcio. L'analisi pubblicata da Kpmg Football Benchmark evidenzia che il club bianconero ha subito un calo dei ricavi operativi del 13% (401,4 milioni) e ha più che raddoppiato la perdita netta (89,7 milioni). Cifre e conti che si ripercuoteranno sulle scelte future relative al monte ingaggi e, ovviamente, sulle scelte di mercato. Nelle prossime campagne acquisti servirà ovviamente fare di necessità virtù e, soprattutto, sfruttare al meglio ogni occasione. E ovviamente quando si parla di occasioni in chiave mercato la prima voce è sempre quella dei parametri zero, ovvero dei calciatori che vanno in scadenza di contratto con i rispettivi club di appartenenza (al netto dell'altra faccia della medaglia, quella che riguarda i soldi di gestione - leggasi procuratori - mediamente più alti rispetto ai giocatori che si spostano quando sono sotto contratto).



Come ogni club, la Juventus ha la sua lista di obiettivi fra i calciatori che andranno in scadenza a giugno del 2021. Alcuni sono obiettivi francamente irraggiungibili, altri possibili, altri ancora probabili. Di seguito la top 5 degli obiettivi di mercato a parametro zero di Fabio Paratici, dal colpo raggiungibile ai sogni irrealizzabili.



SCORRI PER VEDERLI TUTTI: LA TOP 5 DEGLI OBIETTIVI A PARAMETRO ZERO DELLA JUVE