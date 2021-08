Mentre ci avviamo domani all'ultima amichevole del precampionato 2021, contro l'insidiosissima Atalanta, andiamo a dare un'occhiata al bilancio della Juventus nei test finora disputati. Vittoria 3-1 sul Cesena, altro successo per 2-1 sul Monza, infine il ko per 3-0 di Barcellona. Nel complesso, prendendolo come fosse un mini-campionato, potremmo dire 6 punti in due gare, con una differenza reti perfettamente in parità. Ma ovviamente tutto va ponderato e calibrato, e la squadra di Allegri ha sconfitto due squadre di caratura parecchio inferiore (e sempre subendo gol) mentre ha subìto una batosta dal Barça.

Ad ogni modo, sono tutti discorsi che lasciano il tempo che trovano: Allegri si sta plasmando il gruppo, vedremo nelle competizioni ufficiali il lavoro suo e della società!.