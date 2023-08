Non solo la Juve. Tante gare in scena in questa domenica 27 agosto, seconda giornata di Serie A 2023/24 e tante squadre di vertice in campo. Se i bianconeri si sono fermati sull'1-1 contro il Bologna alle 18:30, alla Lazio dell'ex Sarri non è andata certo meglio, anzi: sconfitta in casa contro il Genoa (1-0) e secondo ko in due gare. Vince, invece, il Napoli: 2-0 contro il Sassuolo. Pareggio invece tra Lecce e Fiorentina: 2-2 nella sfida delle 18.30.