In una stagione nella quale la Juventus ha visto l'Inter festeggiare lo scudetto interrompendo il suo ciclo di nove titoli consecutivi, quantomeno i bianconeri si possono consolare pensando al bilancio contro i rivali di mister Conte nelle quattro sfide disputate: in campionato, dopo il rovinoso 2-0 per l'Inter di gennaio, è arrivato il 3-2 di oggi che permette alla Juve di mantenere le speranze di qualificazione alla prossima Champions League. L'ultima volta che l'Inter ha battuto la Juve sia all'andata che al ritorno risale al 2003-2004. E poi c'è stata la semifinale di Coppa Italia: vittoria Juve 2-1 e poi pareggio 0-0. Totale: 2 vittorie Juve, un pareggio e una sconfitta.