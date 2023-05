Sono cinque itra lae Giovanni, arbitro della Sezione AIA Molfetta scelto per dirigere il match in programma lunedì sera contro l', valido per la 36^ giornata di campionato di Serie A. L'ultimo incrocio risale al 4 gennaio scorso, e dunque alla sfida vinta dai bianconeri in casa dellaper 1 a 0, con un gol di Arek Milik allo scadere. Con lui come "fischietto" la Vecchia Signora ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta (1 a 0 sul campo dell'Atalanta nella stagione 2021-22), segnando complessivamente 8 reti e incassandone 5. Meno positivo, invece, il bilancio per la squadra toscana, che con Ayroldi nel massimo campionato non ha mai vinto e neppure realizzato gol.