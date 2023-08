Manca sempre meno alla chiusura del mercato e in casa Juve si stanno valutando ancora diverse situazioni che dovranno essere definite. Tra le tante, c'è anche quella legata a Matias Soulè, che ha già dato la sua disponibilità a trasferirsi al Frosinone, il quale resta fiducioso per il buon esito dell'operazione. Trattativa che però è stata minacciata dall'ingresso in scena del Betis Siviglia, che ora punta forte in questa direzione.