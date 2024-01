Juve, Bernardeschi può tornare davvero

. Tra le occasioni di questo mercato per la Juventus si è aggiunto da qualche tempo Federico Bernardeschi, un vecchio pupillo di Max Allegri che ha lasciato i bianconeri e che ora potrebbe ritornare a Torino. C'è già stato nelle ultime settimane, prima di volare oltreoceano, ma la sua visita potrebbe presto trasformarsi in permanenza.L'idea è nata ormai da qualche mese, presa in considerazione dalla Juve che ha avviato le sue riflessioni senza fretta ma tenendo la porta ben aperta. Giuntoli-Manna hanno valutato tutte le opportunità soprattutto a centrocampo, ma fin qui nessuna ha risposto alla doppia richiesta tecnica ed economica per poter trasformare delle ipotesi in rinforzi. E allora rimane in piedi proprio l'opzione Bernardeschi, più delle altre. Il Toronto lascerebbe partire Bernardeschi in prestito secco, la formula ideale in questa fase dal club bianconero. E il giocatore attraverso il suo entourage ha già dimostrato di essere pronto a compiere passi importanti verso la Juve per arrivare a una rapida intesa a proposito dell'ingaggio. Un fattore decisivo - sottolinea calciomercato.com -mettendosi a disposizione come jolly per un finale di stagione ricco di gare importanti. Così Bernardeschi si avvicina alla Juve.