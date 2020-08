Il neo-promosso Benevento pensa in grande. Il club campano sta progettando un mercato di prima fascia per regalare a Pippo Inzaghi innesti in grandi di competere fin da subito nella massima serie italiana. L’acquisto di Glik va in questa direzione, e la società ha messo nel mirino un altro difensore di primo livello. Stando a quanto riporta Itasportpress.it, l’obiettivo sarebbe Daniele Rugani, ultima scelta del pacchetto difensivo della Juventus in grado di rilanciarsi in un’altra squadra, in cui può trovare più spazio.