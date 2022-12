Un enorme

Gran bel gesto da parte dello, ospite quest'oggi all'Allianz Stadium per l'amichevole contro la. Prima di tornare a casa, il club belga ha infatti pubblicato sui social un messaggio di ringraziamento ai bianconeri, con tanto di augurio per il prosieguo della stagione. "Un enorme grazie per la calorosa accoglienza e questa bellissima partita di calcio. Buona fortuna per il resto della stagione", si legge nel post, accompagnato da una foto dei due capitani impegnati a scambiarsi i gagliardetti dinnanzi all'arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi. Eccolo qui sotto.