Continua il periodo sfortunato di Federico Chiesa, costretto a fermarsi nella gara di campionato contro l'Inter per un infortunio muscolare. Questo però, non frena il forte interesse delle big d'Europa per l'esterno d'attacco bianconero, con il Bayern Monaco che, stando a quanto riportato da Calciomercato.it, continua a monitorare con attenzione il profilo dell'ex Viola.