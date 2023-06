Stando a Sport Mediaset, ilha proposto Benjaminalla. L'intento è quello di ridurre l'esborso cash per Dusan, grande obiettivo di mercato del club tedesco che però non è disposto a investire per lui gli 80 milioni di euro chiesti dai bianconeri. L'esterno francese andrebbe a coprire un vuoto in una zona del campo - la fascia destra - in fase di rivoluzione dalle parti della Continassa, dove però potrebbe sorgere un problema nel corso di un'eventuale trattativa: l'ingaggio da 5 milioni di euro di Pavard, sicuramente fuori dalla portata.