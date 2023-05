Dopo aver scoperto le sorti del proprio destino, ora in casa Juve si può finalmente tornare a parlare di calcio, dove il tema centrale adesso diventa quello legato al mercato. Uno dei nodi da risolvere è quello legato al futuro di Dusan Vlahovic, reduce da una stagione non all'altezza delle sue aspettative e che potrebbe essere sacrificato a fronte di un'offerta importante. Proprio per questo, il Bayern continua a monitorare la situazione con grande interesse, pronto ad affondare sull'acceleratore qualora ci fosse l'opportunità.