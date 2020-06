Al termine del prestito al Borussia Dortmund, Achraf Hakimi tornerà al Real Madrid, proprietario del suo cartellino. È quanto ha ribadito più e più volte il suo agente, che nel frattempo è al lavoro per trovare una nuova squadra al terzino marocchino. I Blancos, infatti, non hanno ancora deciso se trattenerlo o meno, e nel frattempo ascoltano e raccolgono le offerte al pari del suo procuratore. La Juventus lo tiene monitorato, ma ci sono altri club che starebbero facendo sul serio. Stando a quanto riporta As, anche il Bayern Monaco non molla la presa per Hakimi.