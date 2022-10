Dusannon si trasferirà in Bundesliga, nè in estate nè tantomeno a gennaio: lo assicurano i colleghi tedeschi di Sky Sport, secondo cui il, club accostato in più occasioni all'attaccante della, ritiene il giocatore troppo costoso, e non crede nemmeno di averne bisogno. Pericolo scampato, forse, per i bianconeri, che comunque dovranno continuare a tenere gli occhi aperti di fronte ad eventuali assalti delle big europee.