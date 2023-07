Ilpotrebbe aver deciso di abbandonare la pista che porta a Dusan. Come annunciato dal CEO del club Jan-Christian, infatti, è Harryil principale obiettivo per l'attacco, più che il serbo classe 2000 di proprietà della. Ecco le sue parole: "Non è un segreto che siamo molto interessati a Kane. Tutto quello che ha detto Uli Hoeness è corretto. Ma è meglio per noi attenerci a ciò che ha detto Thomas. L’erba non cresce più velocemente quando la tiri...".