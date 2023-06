L'esperienza di Dusanallapotrebbe già essere ai titoli di coda. Come riporta Goal, infatti, le quotazioni legate al suo possibile addio sono in rialzo, in primis perchè i bianconeri potrebbero essere attesi da una stagione senza impegni internazionali (di sicuro senza Champions League) e poi perché l'attaccante ha parecchio mercato. Uno dei club più interessati a lui è certamente il, con cui nelle scorse settimane la Vecchia Signora ha avuto un primo contatto: la sensazione che trapela, al momento, è che ci sia una netta distanza tra domanda e offerta, un po' come era successo la scorsa estate nella trattativa per Matthijs(che però tutti sanno come è andata a finire).A Monaco, intanto, si dice che il principale regista dell'operazione sia il tecnico Thomas, grande estimatore di Vlahovic: a questo proposito in settimana è andata in scena una riunione dello staff del club tedesco per pianificare le mosse in vista della campagna acquisti, da cui la candidatura del serbo è uscita rafforzata. E la Juve attende, consapevole che sulle tracce del suo numero 9 ci sono sempre anche le big di Premier, a partire da: altro buon motivo, questo, per non abbassare la richiesta sotto gli 80 milioni di euro, perché per uno come Dusan non sono ammessi sconti.