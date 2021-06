Parallelamente al mercato dei big come Ronaldo e Dybala, la Juventus cura anche i diversi approcci sui propri gioiellini dell’Under 23. Stando a quanto riporta Tuttobari.com, dopo una stagione sicuramente positiva, Ferdinando Del Sole è entrato nel mirino del Bari. Non solo quindi gli affari dell’organico di Allegri, ma il club dovrà anche ragionare sulle potenziali offerte per i propri giovani.