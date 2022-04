6









In Spagna ne sono sicuri, il Barcellona sta ancora pensando ad Alvaro Morata. A lanciare l'indiscrezione è El Chiringuito, secondo cui dopo la trattativa sfumata a gennaio i blaugrana sono pronti a tentare un nuovo assalto all'attaccante della Juve, il cui futuro resta fortemente incerto. Come noto, infatti, i bianconeri hanno la possibilità di riscattarlo dall'Atletico Madrid a fine stagione, ma non intendono arrivare ai 35 milioni di euro inizialmente pattuiti con i colchoneros, dai quali stanno provando a ottenere uno sconto. Intanto, alla sua seconda esperienza in bianconero il giocatore classe 1992 continua a vivere una stagione tra luci e ombre, che avrebbe potuto concludersi anzitempo proprio a gennaio per il forte interesse dimostrato dal Barcellona di Xavi, che ha tentato fino all'ultimo di riportarlo in Spagna per poi decidere di puntare su Aubameyang. È stato lo stesso Morata, pochi giorni fa, a raccontare come la trattativa si sia interrotta per l'insistenza di Massimiliano Allegri, che dopo avergli annunciato l'arrivo di Dusan Vlahovic gli ha assicurato che avrebbe giocato da seconda punta, convincendolo dunque a restare. Da vedere se il tecnico livornese sarà della stessa idea anche tra qualche settimana, quando arriverà davvero il momento di decidere il futuro del ragazzo, probabilmente all'apice della carriera.