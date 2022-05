Come racconta Gazzetta, in attesa di sapere che cosa ne pensa Morata, Barcellona e Atletico si stanno portando avanti. Mateu Alemany, uomo mercato del Barcellona, e Miguel Angel Gil Marin, vicepresidente dell’Atletico Madrid, dovevano vedersi per parlare di Antoine Griezmann, e già che c’erano giovedì scorso a cena nella capitale hanno allargato il discorso tirando in ballo Morata. La situazione: l’Atletico il 31 agosto del 2021 ha ottenuto il prestito di Antoine Griezmann per due stagioni, per risparmiare sui 40 milioni, all’Atletico hanno pensato di inserire Morata nell’operazione.