Una volta chiuso il capitolo attaccante con Luis Suarez in pole position, la Juventus si tufferà sul mercato anche per puntellare quelle zone di campo in cui c’è carenza di uomini. Nel mirino c’è Hector Bellerin, terzino destro dell’Arsenal richiesto da Andrea Pirlo e ambito anche da altri club. Come riporta il quotidiano spagnolo Sport, anche il Barcellona avrebbe messo nel mirino il laterale spagnolo, rimpiazza adatto a sostituire Nelson Semedo.