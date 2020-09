3









Il Barcellona si fa avanti per Paulo Dybala. Come scrive il portale spagnolo Don Balon, il club blaugrana è pronto a offrire alla Juventus fino a 80 milioni di euro più il cartellino di Luis Suarez. La Joya sta trattando il rinnovo con i bianconeri, ma la fumata bianca non è ancora arrivata, così il Barça spera nel colpaccio. Dal canto suo la Juve ragiona già sul possibile acquisto di Suarez, ma spera che l'attaccante uruguaiano si liberi a zero, visti i molti problemi del club catalano e la rivoluzione in atto.