1









Ieri è stato il primo allenamento del Barcellona sotto la guida tecnica di Ronald Koeman, che ha portato con sé una bufera che si è abbattuta sulla Catalogna. Addio a Messi, Suarez, Vidal e Rakitic (ufficialmente al Siviglia), spazio ad altri giocatori già presenti in squadra e che verranno dal mercato. Ai microfoni di Radio Catalunya, l’ex ct dell’Olanda ha esaltato il giovanissimo terzino dell’Ajax Sergino Dest, obiettivo di mercato della Juventus: "È un giocatore per club come il Barcellona. È rapido e bravo palla al piede, potrebbe adattarsi facilmente in qualsiasi club". Poi ha precisato che non rientra nei piani del club: pretattica per beffare la Juve?