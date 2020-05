1









Il Barcellona su un obiettivo bianconero. Il club blaugrana guarda anche in Germania per il centrocampo: oltre alla trattativa aperta con la Juve, infatti, secondo Sport1, il Barça è pronto a mettere sul piatto Emerson, Cucurella e Aleñá per convincere il Bayer Leverkusen ad abbassare le pretese per Kai Havertz. E soffiarlo alla concorrenza.



Sempre in casa Barcellona, c'è ex Juve vicino all'addio: Neto, riferisce Mundo Deportivo, è corteggiato da Valencia, Siviglia, Atletico Madrid, Betis, Milan, PSG, Arsenal, Chelsea e Ajax.