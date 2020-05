Secondo quanto riporta il Daily Mail, la Juventus ha rifiutato un'offerta di Matthijs de Ligt avanzatagli dal Barcellona che non cede il passo per il difensore olandese dopo che nello scorso mercato estivo disse di no ai catalani, proprio per fare approdo a Torino. Un'indiscrezione che però non trova conferme neanche tra i media spagnoli con Mundo Deportivo che scrive che i catalani non hanno a disposizione la liquidità necessaria e che nel caso lo investirebbero nell'acquisto di un attaccante come Lautaro Martinez, ariete dell'Inter.