Il presidente della Juventus Agnelli ha confermato recentemente la fiducia in Paratici, che ha prontamente contraccambiato. Ma il CFO bianconero è costantemente al centro del mercato dei direttori sportivi. Ultimamente è stato accostato alla Roma, ma la rivoluzione in atto a Barcellona porterà grossi cambiamenti sul piano dirigenziale: come riporta Rai Sport, l’ultimo nome che circola nell’ambiente blaugrana è proprio quello di Paratici.