Juventus e Barcellona ne hanno già discusso nelle ultime due finestre di mercato, e ora è tornato in auge. Ivan Rakitic, come riporta Calciomercato.com, è stato nuovamente proposto alla dirigenza bianconera, considerato dai blaugrana un giocatore in uscita e quindi cedibile, potendo rivestire il prezioso ruolo di contropartita tecnica. La Juve non lo considera come una prima scelta e lo ha comunicato al club catalano, che dunque si sta guardando intorno.