Ormai è una gara aperta tra Juventus e Barcellona per riuscire ad accaparrarsi a zero Antonio Rudiger, difensore che lascerà il Chelsea in estate. Sembrava che fosse molto vicino al raggiungimento dell'accordo con i blaugrana. Tuttavia stando alle ultime notizie riportate da Bild il club catalano starebbe esitando ad ultimare l'offerta per il difensore. Potrebbero avere altri giocatori nel mirino.