La concorrenza per David Alaba si fa sempre più agguerrita. Barcellona, Inter, Juventus e Manchester City continuano a pensare al terzino austriaco, e come riportano dalla Spagna, il club blaugrana avrebbe un piano. Ad oggi non sarebbe pronto ad effettuare un investimento importante per il giocatore di proprietà del Bayern Monaco, e vorrebbe aspettare il 2021, anno in cui scadrà il contratto di Alaba. La strategia permetterebbe al Barcellona di strapparlo a costo zero, ma si rivelerebbe rischiosa nel caso in cui un altro club convinca il classe ’92 a trasferirsi già quest’estate.