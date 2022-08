Sembrava mancasse pochissimo all'approdo di Memphisalla, ora invece nelle ultime ore sembra si stia allontanando sempre più. Nella giornata di oggi ilha diramato la lista dei convocati per la gara dicontro lae figura il numero 9 Memphis Depay. Il suo trasferimento a Torino e la sua rescissione di contratto quindi non sembrano essere così imminenti.Proprio nelle ultime ore, come riferisce anche la Gazzetta dello Sport l'avvocato Sebastienè in Italia, formalmente a Milano per vedere il suo assistito Romelu Lukaku in azione, ma potrebbe cogliere l'occasione per parlare personalmente con la. L'avvocato nella giornata di ieri siper le nuove richieste contrattuali del suo assistito. Vero, la Juve può usufruire del Decreto Crescita per cui avrebbe uno sconto del 50% sulle tasse ma l'attaccante olandese ora chiede 7,5 milioni di euro l'anno.Per questo alla Continassa in queste ore sono in corso valutazioni, si capirà se ci sarà l'affondo definitivo o si punterà su altri obiettivi.