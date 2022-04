Frenkie De Jong era stato in passato accostato anche alla Juventus. Ora il Barcellona accetta di mettere in vendita uno dei suoi pezzi più pregiati. Stando a quanto riporta Marca il centrocampista olandese sarebbe venduto dai Blaugrana per 75 milioni. Su di lui Manchester United e Bayern Monaco. Una cifra troppo elevata per la Juventus.