Dopo la trattativa inerente allo scambio tra Arthur e Pjanic, Juventus e Barcellona potrebbero tornare a parlare di mercato. Infatti, per i blaugrana non è ancora tramontata l'ipotesi di portare in Spagna Mattia De Sciglio: la Juventus non ha voluto inserirlo nello scambio sopracitato, così, come riporta Mundo Deportivo, il club catalano vorrebbe aprire una nuova trattativa. Il valore di mercato dell'ex Milan è di 10 milioni di euro e la Juventus potrebbe cederlo qualora arrivasse l'offerta giusta.