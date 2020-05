Quique, allenatore del Barcellona, ha parlato così di Miralem Pjanic a Bein Sport, affrontando anche altri nomi in ballo nella possibile trattativa con la Juventus: “Mi piacciono i calciatori forti e lui è un grande giocatore, ma lo sono anche gli altri che vengono accostati a noi. Arthur? Se ha detto lui che vuole rimanere...Sul futuro dei giocatori non ho davvero nulla da dire. Rakitic? Conto su di lui e lo sa. Vidal? Trasmette energia e ottimismo, un ragazzo incredibile per l'atteggiamento, siamo molto contenti di lui".