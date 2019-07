Come si legge su Juventus.com, ​"Primo allenamento 'asiatico' per la Juventus e primo allenamento con la sua nuova squadra per Matthijs de Ligt: questo pomeriggio, al Bishan Stadium di Singapore, davanti a un migliaio di tifosi scatenati, i bianconeri hanno lavorato in vista della gara di domani contro il Tottenham, che segnerà l'esordio della squadra di mister Sarri". La società bianconera ha inoltre rilasciato un video del backstage del viaggio bianconero verso Singapore: sorrisi e parole ( quelle di Bonucci soprattutto, che trovate qui ), non perderti un solo sguardo della nuova Juventus nel video in basso.