In questa stagione il Parma ha vissuto l'onta della retrocessione, peraltro pochi anno dopo quella del fallimento. Ma c'è stata un'epoca, non molto lontana, in quelli il club emiliano era uno dei rivali principali della Juventus. E per due volte le due squadre si sono affrontate nella data di oggi, il 7 maggio. Entrambe al Delle Alpi, ed entrambe con lo stesso risultato di 1-0!



La prima volta nel 1992, quando un rigore trasformato da Roberto Baggio regalò alla Juve la vittoria nella finale di andata di Coppa Italia.

La seconda nel 2000, in campionato, quando Del Piero di testa inchiodò anche in quella occasione il punteggio sull'1-0.