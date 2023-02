Quante cose possono succedere (e cambiare) in un anno... Il 6 febbraio 2022 - sono passati dodici mesi esatti -. All'Allianz Stadium, in una fredda serata d'inverno, si gioca contro il, e il serbo è all'assoluto con la maglia bianconera: gli bastano 13 minuti per fare quello che gli riesce meglio, ovvero gonfiare la rete.per uno come lui, affamato di gol e di voglia di vincere, al punto da salutare la Fiorentina a stagione in corso pur di accettare la corte della Juve, la squadra che lo desiderava talmente tanto da investire su di lui oltre 80 milioni di euro durante il mercato di gennaio, senza esitazioni.L'annata a Torino, tuttavia, non si concluderà come sperava: zero titoli in bacheca per la Vecchia Signora, capace di conquistare un piazzamento in Champions League senza però andare oltre il quarto posto, con la campagna europea chiusa in malo modo agli ottavi contro il Villarreal (nonostante un altro suo gol-lampo) e la Coppa Italia persa in finale contro l'Inter. Anche a livello personale, l'ultima parte della scorsa stagione non è stata memorabile quanto l'esordio per Vlahovic, fermato dallache ha poi influito sulle sue prestazioni anche durante il ritiro estivo.Il risultato?, con tutte le conseguenze del caso sulla squadra che quantomeno ha potuto contare su Arek, arrivato in estate come suo vice e invece destinato a occuparne il posto più spesso del previsto. Nemmeno ilcon la Serbia è andato nel migliore dei modi per Vlahovic, frenato ancora dai problemi fisici che ha poi portato di nuovo con sè a Torino, in una convalescenza durata di fatto fino alla scorsa settimana. Solo per il, infatti, è arrivata la prima convocazione, in Coppa Italia contro la Lazio invece il "nuovo" (ma poco convincente) esordio da titolare.38, finora, le sue presenze complessive con la Juve, per un totale di; 16 i gol e 4 gli assist, un bottino che i tifosi bianconeri sperano possa arricchirsi quanto prima, perché, anzi da valorizzare e sfruttare il più possibile (cercando di non ascoltare le sirene del mercato...). E dopo un anno per lui - prima numero 7, ora numero 9 -: si (ri)parte domani, contro la. Sperando che il 7 febbraio 2023 assomigli tanto al 6 febbraio 2022.