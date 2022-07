Parte ufficialmente domani, lunedì 4 luglio, la stagione 2022/2023 della. A presentarsi al JMedical, per le visite mediche di rito, prima di cominciare gli allenamenti, saranno quei calciatori che hanno necessità di un lavoro extra, perché arrivano da infortuni e acciacchi, per ritrovare la forma migliore, come sottolinea Gazzetta. Ci saranno, poi, i giocatori della prima squadra che non hanno avuto impegni con le rispettive nazionali e, per finire, alcuni giovani dell’Under 23 che cominceranno la stagione tra le fila della Prima squadra di Allegri.