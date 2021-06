La Juventus di Allegri deve ancora prendere forma definitiva, ma già possiamo avere un'impressione di quale possa essere il modulo ideale. Fermo restano che, a seconda delle necessità, si può variare e adattare lo schema in base agli uomini a disposizione o più funzionali, ci sembra che la disposizione più "giusta" sia il 4-2-3-1.



Questo perché, come conferma Calciomercato.com, Federico Chiesa e Dejan Kulusevski sono due punti fermi da cui ripartire: uno a sinistra, l'altro a destra, entrambi nei loro ruoli naturali senza esperimenti "liquidi".

Se partiamo da questo presupposto, si restringe subito il campo a due moduli, considerando anche che la difesa sarà sicuramente a quattro: il 4-2-3-1 e il 4-3-3.



E qui interviene la questione per eccellenza che riguarda il momento attuale della Juve, e soprattutto il mercato: la presenza di Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Partendo dal presupposto di doverli far coesistere, la soluzione di maggior buon senso è: Ronaldo falso centravanti, Dybala a girargli intorno da "puro dieci". E se CR7 dovesse partire, come sembra più probabile rispetto alla Joya? Beh, la rosa bianconera prevede anche Alvaro Morata e sul mercato si sta lavorando all'arrivo di un centravanti. Quindi la via è tracciata anche lì: si conferma il 4-2-3-1, con Dybala trequartista dietro alla punta di turno.



Ma come accennavamo in apertura, un marchio di fabbrica allegriano è la duttilità tattica all'occorrenza. A seconda delle necessità, la squadra può scalare in un 4-3-3 sacrificando Dybala o impiegandolo da "falso nueve", anche perché il parco centrocampisti sembra particolarmente incline pure a una disposizione a tre, soprattutto se dovesse rimanere Rabiot.



Discorsi affascinanti e stimolanti, ma che potranno tornare in auge con ancor più precisione e cognizione a mercato definito.