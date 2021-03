Volendo vestire i panni degli appassionati della cabala, verrebbe da dire "meno male che con la Lazio giochiamo sabato e non oggi". Sì, perché la Juventus ha affrontato tre volte i biancocelesti il 3 marzo (tutte le volte però all'Olimpico, va precisato) con un bilancio complessivamente negativo. Nel 1991 la scalcagnata banda Maifredi perse 1-0 con gol di Riedle. Nel 2009 l'incrocio avvenne nella semifinale di andata di Coppa Italia, e il risultato fu di 2-1: il vantaggio bianconero di Marchionni fu ribaltato da Pandev e Rocchi. La Juve è riuscita ad ammorbidire il trend solo nel 2018, di nuovo in campionato, a gran fatica: vittoria per 1-0 firmata da Dybala all'ultimo respiro.