Il 2023 è iniziato da poche ore e come ogni inizio che si rispetti porta con sé dei buoni propositi. Uno di questi è quello di Dusan, questo per il bomber classe 2000 deve essere il suo anno. L'obiettivo principale è quello di lasciarsi alle spalle le scorie dellache continua a tormentarlo. Dimostrando cosi di essere all'altezza della Vecchia Signora che un anno fa, nel mercato invernale, lo aveva strappato allaper 70 milioni. Dusan ha sempre voluto la Juve, nonostante le lusinghe dei club esteri, l'su tutti, ma ora spetta al serbo dimostrare di poterci stare alla Juve.Vlahovic con la maglia della Fiorentina aveva incantato tutti, con numeri da fuoriclasse. In 98 gare in viola ha messo a segno 44 reti. Alla Juventus sembrava subito aver mantenuto quel ritmo, con il gol dopo appena una manciata di secondi al suo esordio innella gara contro il. In campionato, risultato analogo, con la rete messa a segno alla sua prima apparizione contro l'Poi la parabola discendente, la pubalgia che è tornata a farsi sentire. Il Mondiale, con appena 70 minuti disputati ed una rete. Ora Dusan deve dimostrare tutto il suo valore, con giocate da fuoriclasse che l'hanno contraddistinto nella sua carriera fino a qui. Trascinando a suon di gol messi a segno la sua Vecchia Signora.