Il 2022 potrebbe essere il suo anno, l'ultimo da calciatore. E Giorgioha un, quella squadra che è stata decisiva per convincerlo ad allungare la sua carriera anche dopo l'infortunio al legamento crociato che nell'agosto 2019 sembrava aver segnato la via della fine. Il traguardo da raggiungere, dunque, è il. Che, qualora gli scivolasse dalle mani, potrebbe anche farlo propendere per un ritiro anticipato ma non prima di aver messo "al sicuro" la Juve, come sottolinea Il Corriere dello Sport.Juve che capitan Chiellini sa bene di poter aiutare anche quando non può essere in campo, spiegando ai nuovi arrivati, con le parole e con i fatti, che cosa significa indossare la maglia bianconera. Sarà lui, al fianco di Allegri, a guidare il gruppo alladel 30 dicembre, per puntare ad arrivare in fondo a tutte le competizioni e avviarsi al termine di una carriera che può ancora regalargli qualche bella soddisfazione. Il futuro da dirigente può attendere. Prima c'è un 2022 tutto da giocare.