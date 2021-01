Una partenza a rilento, proprio come quest'anno. La Gazzetta ricorda i primi passi della Juventus versione 2002-2003: i bianconeri arrivarono - come in questa stagione - quarti a metà campionato, a tre punti di distanza dal Milan e un punto sotto rispetto a Lazio e Inter. Chiaramente, distanze meno accentuate rispetto al -7 della stagione corrente (che può però diventare -4). I bianconeri, alla fine, vincono lo scudetto grazie alla loro regolarità. In fuga da marzo dopo un 3-0 sonoro all'Inter. Conquistando lo scudetto numero 27...