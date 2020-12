1









La Juve di Agnelli. Quella del 2020 non si può definire altrimenti: è stata il frutto delle scelte del Presidente, se giuste o sbagliate si vedrà soltanto più avanti. Ma sono state sue, tutte sue, in corsa e di prospettiva, di cambiamento o di leggera modifica. Dalla linea verde ad Andrea Pirlo, in dieci anni di presidenza, AA si è fatto sentire specialmente in questo faticoso, duro, per molti versi clamoroso anno di transizione. E come sempre, i frutti arrivano mesi dopo la semina. E chi non se n'è accorto, lo farà solo più avanti.



LE SCELTE - Un anno di scelte, dolorose e difficili, esclusivamente fatte per il bene della Juventus. In realtà, si può dire come l'anno del Presidente sia partito quel 7 agosto, con le dichiarazioni a caldo immediatamente successive all'eliminazione dagli ottavi di Champions League. Era finita l'esperienza di Sarri e si era piombati subito in una dimensione diversa. Più giovane e più dinamica. Certamente più rischiosa, ma parte fondamentale di un'ottica che distoglieva lo sguardo dal presente e lo volgeva anche al futuro. Così si è spiegato in parte il mandato di Andrea Pirlo, così si è chiarito il mercato, fatto di ragazzi con fame di vittorie e corse a perdifiato. La Juve aveva la rosa più vecchia di tutta la Champions League, quel 7 agosto. Poi è cambiato tutto: è sceso in campo il Presidente Agnelli, e ha fatto a modo suo.