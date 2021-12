Due fotocopie. Questo si potrebbe quasi dire delle due partite disputate dalla Juventus il giorno 19 dicembreNel '99 la Juve di Ancelotti andò in vantaggio con Tudor ma fu raggiunta subito da Batistuta. Due anni più tardi, la Juve del Lippi-bis si fece ancora raggiungere: vantaggio Trezeguet, pari Nuno Gomes. In entrambe le gare, peraltro, in campo coi viola c'era un grande ex bianconero come Moreno Torricelli.