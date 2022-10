Giuseppeè uno storico bomber e fuoriclasse del calcio italiano, principalmente associato alla maglia dell'Inter. Quello che pochi ricordano è che si tratta di uno di quei giocatori passati dalle tre big storiche:. Già, l'uomo a cui è intitolato lo stadio di San Siro ha militato anche nella Juve per una stagione, in piena Seconda Guerra Mondiale: 1942-43, primordi del Grande Torino. Il debutto di Meazza in bianconero avvenne esattamente 80 anni fa, un derby perso proprio contro il Toro per 5-2.