Come ogni anno, a Villar Perosa andrà in scena l'amichevole in famiglia tra Juventus A e Juventus B, il 14 agosto. Da una parte Maurizio Sarri, dall'altra, Lamberto Zauli. Un doppio esordio per quello che ​è diventato un appuntamento clou dell'estate bianconera. 4800 tagliandi venduti, tutti insomma, per assistere al match al Gaetano Scirea: lo scorso anno, la partita fu l'occasione per vedere CR7 in campo, che non sia di buon auspicio per presentare un altro nuovo acquisto.